Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:45Заразились
на 18.01В России 10 865 512+31 252В мире 330 746 893+2 670 008

Комиссия адвокатской палаты снова нашла нарушения у Ивана Павлова

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Санкт-Петербурга нашла нарушения в работе адвоката Ивана Павлова (признан властями России СМИ-иноагентом) в рамках дисциплинарного производства по очередному представлению Минюста и представлению вице-президента палаты в отношении юриста.

"Квалификационная комиссия нашла в моих действиях нарушения, но какие - пока неизвестно. Мотивированное заключение будет готово через десять дней", - сообщил "Интерфаксу" сам Павлов.

В соответствии с правилами заключение комиссии будет направлено в Совет палаты, который примет решение о наказании для адвоката. Минюст настаивает на прекращении адвокатского статуса Павлова, однако палата может ограничиться и более мягкой мерой. Вице-президент адвокатской палаты о конкретной мере наказания для Павлова не просил.

Комиссия во вторник рассмотрела очередное представление управления Минюста по Петербургу. Большая часть претензий к Павлову связана с предполагаемой политической деятельностью адвоката и получением им иностранного финансирования.

Ввице-президент Адвокатской палаты Петербурга в декабре пожаловался на Павлова, указав, что коллега нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката, опубликовав в СМИ текст указанного представления петербургского управления Минюста.

Павлов предъявленные к нему претензии не признает. По мнению адвоката, инициаторами представлений в его отношении были спецслужбы, "а не те, кто их подписал".

Адвокат настаивает, что задача его процессуальных оппонентов - избавиться от него, запугать его коллег, работающих с делами, связанными с госбезопасностью.

Минюст уже два раза безуспешно привлечь Павлова к дисциплинарной ответственности, вменяя ему нарушение порядка дачи подписки о неразглашении данных следствия по делу журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене.

После этого ведомство в третий раз обратилось в Адвокатскую палату Петербурга, в том числе, с претензиями по поводу политической деятельности Павлова и снова с просьбой лишить его статуса.

Квалификационная комиссия палаты установила нарушения в деятельности Павлова, но только в части неизвещения им следователя о неявке на следственные действия. Оценивать политические взгляды и политическую деятельность Павлова комиссия отказалась.

В 2021 году Павлов стал фигурантом уголовного дела о разглашении данных предварительного расследования по делу Сафронова и уехал за границу.

Петербург Иван Павлов ФСБ Адвокатская палата Петербурга Минюст

Новости по теме

Новости

Угрожавший пассажирам автобуса дагестанец арестован в Москве на два месяца

В Новгородской области закончились "Спутник V" и "Спутник Лайт"

В Новгородской области закончились "Спутник V" и "Спутник Лайт"

"Молдовагаз" выплатил "Газпрому" лишь треть аванса за январь

Обвал рынка акций РФ стал рекордным с марта-апреля 2020 года

Обвал рынка акций РФ стал рекордным с марта-апреля 2020 года
Пандемия коронавируса

В Москве число случаев заражения "омикроном" достигло 1241

В Москве число случаев заражения "омикроном" достигло 1241

Убивший сослуживцев под Воронежем солдат направлен на принудительное лечение

Россиянка отсудила в ЕСПЧ 20 тысяч евро за суицид сына-призывника

Nestle переведет российские фабрики на ветряные электростанции

Nestle переведет российские фабрики на ветряные электростанции

Глава МИД Германии заявила о ста тысячах российских военных у границы с Украиной

Срок карантина по COVID-19 в России сокращается с 14 до 7 дней

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });