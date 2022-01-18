Комиссия адвокатской палаты снова нашла нарушения у Ивана Павлова

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Санкт-Петербурга нашла нарушения в работе адвоката Ивана Павлова (признан властями России СМИ-иноагентом) в рамках дисциплинарного производства по очередному представлению Минюста и представлению вице-президента палаты в отношении юриста.

"Квалификационная комиссия нашла в моих действиях нарушения, но какие - пока неизвестно. Мотивированное заключение будет готово через десять дней", - сообщил "Интерфаксу" сам Павлов.

В соответствии с правилами заключение комиссии будет направлено в Совет палаты, который примет решение о наказании для адвоката. Минюст настаивает на прекращении адвокатского статуса Павлова, однако палата может ограничиться и более мягкой мерой. Вице-президент адвокатской палаты о конкретной мере наказания для Павлова не просил.

Комиссия во вторник рассмотрела очередное представление управления Минюста по Петербургу. Большая часть претензий к Павлову связана с предполагаемой политической деятельностью адвоката и получением им иностранного финансирования.

Ввице-президент Адвокатской палаты Петербурга в декабре пожаловался на Павлова, указав, что коллега нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката, опубликовав в СМИ текст указанного представления петербургского управления Минюста.

Павлов предъявленные к нему претензии не признает. По мнению адвоката, инициаторами представлений в его отношении были спецслужбы, "а не те, кто их подписал".

Адвокат настаивает, что задача его процессуальных оппонентов - избавиться от него, запугать его коллег, работающих с делами, связанными с госбезопасностью.

Минюст уже два раза безуспешно привлечь Павлова к дисциплинарной ответственности, вменяя ему нарушение порядка дачи подписки о неразглашении данных следствия по делу журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене.

После этого ведомство в третий раз обратилось в Адвокатскую палату Петербурга, в том числе, с претензиями по поводу политической деятельности Павлова и снова с просьбой лишить его статуса.

Квалификационная комиссия палаты установила нарушения в деятельности Павлова, но только в части неизвещения им следователя о неявке на следственные действия. Оценивать политические взгляды и политическую деятельность Павлова комиссия отказалась.

В 2021 году Павлов стал фигурантом уголовного дела о разглашении данных предварительного расследования по делу Сафронова и уехал за границу.