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Следствие попросило продлить блогеру Хованскому запрет определенных действий

Следствие попросило продлить блогеру Хованскому запрет определенных действий
Блогер Юрий Хованский с девушкой у Куйбышевского районного суда
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Куйбышевский районный суд Петербурга зарегистрировал ходатайство о продлении меры пресечения в отношении блогера Юрия Хованского, обвиняемого в оправдании терроризма, сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов города.

Следствие просит продлить блогеру запрет определенных действий до 8 февраля 2022 года, говорится в сообщении.

Накануне Куйбышевский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и смягчил Хованскому меру пресечения - с заключения под стражу на запрет определенных действий - по 8 января.

В частности, блогеру запрещено выходить из дома с 18:00 до 10:00; приближаться к квартире, где, как считает следствие, была спета песня, ближе чем на 300 метров; посещать развлекательные, увеселительные, культурно-массовые и спортивные мероприятия; пользоваться почтой, телефоном и интернетом; общаться со свидетелями, экспертами, специалистами по уголовному делу и представителями СМИ.

При этом суд разрешил Хованскому общаться с членами семьи и возлюбленной.

Обвиняемый в оправдании терроризма (ч.2 ст.205.2 УК РФ) Хованский (внесен Росфинмониторингом в реестр лиц, которые причастны к терроризму или экстремизму - ИФ) был задержан и заключен под стражу в июне.

По версии следствия, не позднее 3 июля 2020 года блогер исполнил песню с публичными призывами к террористической деятельности, оправданием терроризма и его пропагандой. Композиция была обнародована в интернете. По данным источника "Интерфакса", речь идет о песне, в которой упоминаются чеченские боевики и теракт на Дубровке в 2002 году. Хованский принес извинения и назвал исполнение произведения "ужасной ошибкой".

В то же время, по версии защиты и Хованского, песня исполнена в 2012 году, до появления в Уголовном кодексе части 2 статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма в СМИ или интернете). В деле, по данным защиты, есть показания свидетелей, которые слышали песню в 2018 году. В ноябре Хованский пожаловался адвокатам, что следствие на него давит, чтобы он признался, что исполнял эту песню в 2018 году.

Юрий Хованский Петербург

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