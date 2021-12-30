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Авиакомпания "Россия" до 2024 г. может получить 32 самолета МС-21

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Россия", которая, как ожидается, станет первым эксплуатантом отечественных МС-21, до 2024 года может получить 32 таких самолета, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью газете РБК.

"ОАК также ведет работу по формированию инвестиционного проекта для поставки 32 воздушных судов МС-21 для нужд авиакомпании "Россия" до 2024 года. Общий объем финансирования этого проекта составляет порядка 155 млрд руб. (60% - ФНБ, 40% - заемные средства)", - сказал министр.

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Первый МС-21 "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") рассчитывает получить в сентябре 2022 года, сообщал ранее источник "Интерфакса". Поставка второго судна ожидается в ноябре, еще двух - в декабре. Всего, согласно стратегии группы "Аэрофлот", к 2028 году в парке "России" будет 85 МС-21: у "Аэрофлота" твердый контракт на 50 единиц с опционом на 35.

Ранее в декабре МС-21 получил базовый сертификат типа Росавиации, означающий возможность безопасной эксплуатации самолета. Речь идет о версии с американскими двигателями Pratt&Whitney и крылом, изготовленным из импортных композиционных материалов. В 2022 году ожидается сертификация МС-21 с российскими двигателем и крылом, говорил ранее Мантуров.

Вся программа поддержки поставок гражданских воздушных судов российского производства до 2030 года (утверждена в этом году) предполагает передачу эксплуатантам 583 самолетов и 462 вертолетов, напомнил Мантуров. Как сообщалось, в 2022 году из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на эти цели будет выделено 79 млрд руб., в 2023 и 2024 годах - по 100 млрд руб.

"Программа включает в себя пять категорий заказчиков, - уточнил министр. - Первые три - федеральные органы исполнительной власти, государственные корпорации и компании, а также коммерческие авиаперевозчики. Также отдельно выделены подразделение для тушения пожаров и дальневосточная авиакомпания ("Аврора" - ИФ)". "Авроре" до 2025 года планируется поставить 42 воздушных судна (Superjet 100, Ил-114-300, Л-410, ЛМС).

Денис Мантуров Минпромторг МС-21

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