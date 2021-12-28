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Самолет МС-21 получил базовый сертификат типа

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Гражданский самолет МС-21-300 получил от Росавиации базовый сертификат типа, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, версия этого самолета с российским двигателем ПД-14 и крылом, изготовленным из импортозамещенных композиционных материалов, должна быть сертифицирована в 2022 году. Первый полет такая версия совершила 25 декабря 2021 года. Полеты для расширения сертификата продолжатся вплоть до 2024 года.

Базовый сертификат получен на версию МС-21-300 с американскими двигателями Pratt&Whitney и крылом, изготовленным из импортных композиционных материалов, уточнили в пресс-службе Минпромторга,

МС-21 - семейство среднемагистральных пассажирских самолетов, создаваемое предприятиями "Ростеха". Сертификация и запуск серийного производства базовой модификации МС-21-300 на 163-211 мест неоднократно переносились. Одной из причин назывались санкции США в отношении компании "Аэрокомпозит" (входит в "Ростех"), из-за которых поставки композитов для крыла МС-21 подпали под запрет.

Отечественные материалы для крыла разработали предприятия "Росатома" при участии ученых МГУ. Консоли крыла и центроплан производятся на предприятии "Аэрокомпозит-Ульяновск". Доля композитов в конструкции МС-21, по данным "Ростеха", составляет порядка 40%.

МС-21 будет выпускаться с американскими двигателями Pratt&Whitney и российскими ПД-14. Начало серийных поставок МС-21 с импортным двигателем, по последним официальным данным, ожидается в 2022 году. Первым получателем самолета будет входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия".

Первый полет МС-21

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В ходе испытания выполнена имитация захода на посадку с последующим проходом над полосой, набором высоты и разворотомКак пояснили в пресс-службе корпорации, данная методика является типовой для первого полета новых типов самолетовПродолжительность полета составила 30 минут, он проходил на высоте 1 тысячи метров при скорости 300 км/часПлан полёта включал проверку самолета на устойчивость и управляемость, а также на управляемость двигателейПо словам президента ПАО "Корпорация "Иркут" Олега Демченко, в МС-21 вложены "самые передовые технические решения, которые обеспечат повышенный комфорт пассажирам и привлекательные экономические характеристики авиакомпаниям"Базовой версией самолета является МС-21-300 вместимостью 180-200 мест, кроме того, предполагается запуск производства МС-21-200 вместимостью 150 мест, а также МС-21-400, вмещающего более 200 пассажиров. С 2020 года "Иркут" планирует ежегодно производить по 20 МС-21, а с 2023 года - нарастить темп до 70 машин в годЛетчики-испытатели Роман Таскаев и Олег Кононенко (слева направо)
В ходе испытания выполнена имитация захода на посадку с последующим проходом над полосой, набором высоты и разворотом
МС-21 Аэрокомпозит Минпромторг Росавиация Денис Мантуров Ростех

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