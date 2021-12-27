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Правительство РФ выделит на проект МС-21 еще более 61 млрд руб.

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделит на проект создания гражданского самолета МС-21 еще более 61 млрд рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"По поручению президента направим дополнительно более 61 млрд руб. на выполнение опытно-конструкторских работ по проекту МС-21, а также импортозамещение комплектующих, производство и послепродажное обслуживание самолетов. Это средства в рамках так называемого опережающего финансирования", - сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

Эти средства, по его словам, позволят обеспечить исправность и надежность МС-21, поставку для него запчастей, узлов и агрегатов.

"Все это позволит наладить стабильную загрузку отечественных предприятий, сформировать собственный парк воздушных судов, необходимую инфраструктуру и откроет возможности и перспективы для отрасли, в том числе экспортные", - сказал премьер-министр.

В субботу, 25 декабря, стало известно, что самолет МС-21-300, крыло которого изготовлено из композиционных материалов российского производства, совершил первый полет.

Как сообщили в пресс-службе "Ростеха", лайнер взлетел с аэродрома "Иркутского авиационного завода" - филиала ПАО "Корпорация "Иркут" (входит в ОАК "Ростеха"). Полет прошел в штатном режиме.

МС-21 - семейство среднемагистральных пассажирских самолетов, создаваемое предприятиями "Ростеха". Сертификация в РФ базовой модификации МС-21-300 на 163-211 пассажирских мест, согласно заявлениям отраслевых чиновников, ожидается до конца этого года, запуск производства - в 2022 году.

Михаил Мишустин МС-21

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