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МС-21 с крылом из российских композитов совершил первый полет

МС-21 с крылом из российских композитов совершил первый полет
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет МС-21-300, крыло которого изготовлено из композиционных материалов российского производства, совершил первый полет, сообщили в пресс-службе "Ростеха".

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Лайнер взлетел с аэродрома "Иркутского авиационного завода" - филиала ПАО "Корпорация "Иркут" (входит в ОАК "Ростеха"). Полет прошел в штатном режиме.

МС-21 - семейство среднемагистральных пассажирских самолетов, создаваемое предприятиями "Ростеха". Сертификация и запуск серийного производства базовой модификации МС-21-300 на 163-211 мест неоднократно переносились. Одной из причин назывались санкции США в отношении компании "Аэрокомпозит" (входит в "Ростех"), из-за которых поставки композиционных материалов для крыла МС-21 попали под запрет.

Отечественные материалы разработаны при участии ученых МГУ и предприятий "Росатома". Консоли крыла и центроплан производятся на предприятии "Аэрокомпозит-Ульяновск". При производстве крыла применяется технология вакуумной инфузии, которая запатентована в РФ. Доля композитов в конструкции МС-21, по данным "Ростеха", составляет порядка 40%.

"К настоящему моменту изготовлено композитное крыло для двух самолетов, идет изготовление третьего комплекта. Получение изменений в сертификат типа в части композитного крыла из российских материалов планируем на вторую половину 2022 года", - заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, которого цитирует пресс-служба.

МС-21 будет выпускаться с американскими двигателями Pratt&Whitney и российскими ПД-14. Начало серийных поставок МС-21 с импортным двигателем, по последним официальным данным, ожидается в 2022 году. Первым получателем самолета будет входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия".

Ростех МС-21

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