Глава ВОЗ предупредил о риске "цунами" заражений штаммами "дельта" и "омикрон"

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Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что омикрон-штамм и дельта-штамм могут вызвать новую волну заболеваемости в мире. Он сообщил об этом во время брифинга, который транслировался в Twitter.

"Это может привести к цунами случаев, что может значительно усилить давление на системы здравоохранения по всему миру", - подчеркнул он. Гебрейесус обратил внимание на сильную заразность омикрон-штамма.

Ранее сообщалось о рекордно высоких уровнях заражения COVID-19 в Италии и Швейцарии. В Британии зафиксировали новый суточный рекорд заболеваемости коронавирусом. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил о беспрецедентном числе случаев заражения коронавирусом за последние сутки в стране, назвав рост числа случаев заражения "цунами".