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Глава ВОЗ предупредил о риске "цунами" заражений штаммами "дельта" и "омикрон"

Глава ВОЗ предупредил о риске "цунами" заражений штаммами "дельта" и "омикрон"
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что омикрон-штамм и дельта-штамм могут вызвать новую волну заболеваемости в мире. Он сообщил об этом во время брифинга, который транслировался в Twitter.

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"Это может привести к цунами случаев, что может значительно усилить давление на системы здравоохранения по всему миру", - подчеркнул он. Гебрейесус обратил внимание на сильную заразность омикрон-штамма.

Ранее сообщалось о рекордно высоких уровнях заражения COVID-19 в Италии и Швейцарии. В Британии зафиксировали новый суточный рекорд заболеваемости коронавирусом. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил о беспрецедентном числе случаев заражения коронавирусом за последние сутки в стране, назвав рост числа случаев заражения "цунами".

Хроника 09 января 2020 года – 30 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
ВОЗ коронавирус COVID-19 Тедрос Адханом Гебрейесус

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