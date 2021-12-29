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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В России за сутки выявили 21 119 случаев COVID-19

В России за сутки выявили 21 119 случаев COVID-19
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 21 119 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

К новогодним праздникам Россия подходит со стабилизацией ситуации по коронавирусу, о чем накануне заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ежедневно фиксируется снижение заболеваемости, на этом фоне власти предупреждают о необходимости соблюдения всех профилактических и защитных мер, которые будут эффективны и в отношении нового штамма "омикрон".

В Москве зарегистрировали 1 798 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге - 1 526, в Московской области - 1 342.

Еще 533 новых случая COVID-19 зафиксировано за сутки в Свердловской области, 502 - в Челябинской области, 499 - в Иркутской области, 480 - в Пермском крае, 459 - в Красноярском крае, 457 - в Ростовской области, 444 - в Краснодарском крае, 441 - в Алтайском крае, 431 - в Хабаровском крае, 428 - в Приморском крае, 419 - в Самарской области, по 377 - в Нижегородской и Новосибирской областях. 359 - в Омской области, 332 - в Кемеровской области, 326 - в Ленинградской области, 315 - в Воронежской области, 305 - в Саратовской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 300 случаев.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 932 пациента, больше всего скончавшихся в Москве - 70, в Петербурге - 59, в Подмосковье - 49.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 10 млн 458 тыс. 271 случай коронавирусной инфекции, 307 022 умерших и 9 млн 380 тыс. 223 выписанных, в том числе 42 776 выписаны за последние сутки.

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