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Суд снова заочно арестовал экс-депутата Госдумы Сопчука

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Во Владивостоке Фрунзенский суд повторно заочно арестовал бывшего депутата Госдумы VII созыва Сергея Сопчука, обвиняемого в незаконном предпринимательстве, сообщил "Интерфаксу" представитель прокуратуры края.

В ноябре Фрунзенский суд уже выносил такое решение, но затем Приморский краевой суд удовлетворил жалобу адвоката Сопчука, отменил решение о заочном аресте бывшего депутата и направил вопрос о мере пресечения во Фрунзенский суд на повторное рассмотрение.

Сопчук также объявлен в международный розыск.

Ему вменяют незаконное предпринимательство (ст. 289 УК) и отмывание (ч. 4 ст. 174.1 УК).

По версии следствия, Сопчук, замещая государственную должность РФ, занимался коммерческой деятельностью в ряде подконтрольных ему компаний, а также участвовал в финансовой деятельности крупного рудодобывающего предприятия, которому через аффилированных физических и юридических лиц предоставил денежные средства под видом займов на общую сумму более 1 млрд рублей.

В 2016 году Сопчук выдвинулся в Госдуму от "Единой России" и прошел по одномандатному округу. В Думе он работал в комитете по транспорту и строительству. Ранее был депутатом Заксобрания Приморского края, первым вице-губернатором Приморья.

Членство Сопчука в партии приостановлено до результатов рассмотрения в отношении него уголовного дела.

Владивосток Фрунзенский суд Сергей Сопчук Госдума прокуратура Приморья

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