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Экс-депутат Госдумы Сопчук объявлен в международный розыск

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего депутата Госдумы Сергея Сопчука, который подозревается в незаконном предпринимательстве, сообщается на сайте управления СКР по Приморью.

Ему заочно предъявлено обвинение, проведен обыск по месту его жительства, изъята документация. Сопчук объявлен в международный розыск, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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По версии следствия, Сопчук, являясь депутатом, занимался предпринимательской деятельностью, в том числе с привлечением подконтрольных ему коммерческих организаций.

"Так, для извлечения прибыли подозреваемый, начиная с 2011 года, участвовал в финансовой деятельности одной из коммерческих организаций. Для этих целей он назначил руководителем организации доверенное лицо и до 2020 года являлся фактическим совладельцем предприятия. При этом предоставлял предприятию как сам лично, так и через подконтрольных ему физических и юридических лиц займы на общую сумму более 1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Следствие считает, что депутат незаконно использовал свой статус представителя власти для покровительства своей предпринимательской деятельности и легализовывал приобретенные в результате этого преступления деньги.

Сопчук в 2002-2006 годы был председателем Заксобрания Приморского края, депутатом краевой Думы, с 2016 по 2021 год был депутатом Госдумы VII созыва.

Приморье Сергей Сопчук

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