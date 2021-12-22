Защита объявленного в розыск экс-депутата Госдумы Сопчука обжаловала его арест

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Адвокат экс-депутата Государственной думы VII созыва Сергея Сопчука, заочно арестованного в ноябре по обвинению в легализации средств, добивается отмены решения об аресте в апелляционной инстанции, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева.

"Поступил материал по Сергею Сопчуку с апелляционной жалобой адвоката на постановление Фрунзенского районного суда Владивостока об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.

Рассмотрение жалобы назначено на пятницу.

26 ноября Фрунзенский районный суд Владивостока с учетом позиции прокурора удовлетворил ходатайство следствия и избрал Сопчуку меру пресечения в виде заключения под стражу.

Экс-депутат также объявлен в международный розыск. Сопчук обвиняется по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления) и ст. 289 УК РФ (незаконное предпринимательство).

По версии следствия, Сопчук, будучи депутатом, занимался коммерческой деятельностью в ряде подконтрольных ему коммерческих организаций, а также участвовал в финансовой деятельности крупного рудодобывающего предприятия, которому через аффилированных физических и юридических лиц предоставил денежные средства под видом займов на общую сумму более 1 млрд рублей.

В 2016 году Сопчук баллотировался от "Единой России" и был избран депутатом Госдумы от Приморского края по одномандатному округу №62. В Госдуме входил в состав комитета по транспорту и строительству.

Ранее был депутатом заксобрания Приморского края, первым вице-губернатором Приморья. Согласно сведениям, размещенным на сайте Госдумы, по итогам 2020 года Сопчук задекларировал доход порядка 37 млн рублей.