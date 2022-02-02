Суд подтвердил заочный арест бывшего депутата Госдумы Сопчука

Бывший депутат Госдумы Сергей Сопчук Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Приморский краевой суд не удовлетворил жалобу адвокатов бывшего депутата Государственной думы VII созыва Сергея Сопчука, добивавшихся отмены решения о его аресте.

Обжалуемое постановление оставлено без изменений и вступило в законную силу, сообщила в среду пресс-служба краевого суда.

Отмечается, что постановлением Фрунзенского районного суда Владивостока от 30 декабря 2021 года в отношении Сопчука была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца – с момента передачи его правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию России, с момента пересечения государственной границы РФ либо с момента его фактического задержания на территории РФ.

Это постановление вынесено Фрунзенским районным судом повторно, в результате нового судебного разбирательства в ином составе суда, после отмены Приморским краевым судом постановления этого же суда о заочном аресте Сопчука.

Экс-депутат также объявлен в международный розыск. Сопчук обвиняется по части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления) и статьи 289 УК РФ (незаконное предпринимательство).

По версии следствия, фигурант, замещая государственную должность РФ, занимался коммерческой деятельностью в нескольких подконтрольных ему коммерческих организациях. Он также участвовал в финансовой деятельности крупного рудодобывающего предприятия, которому через аффилированных физических и юридических лиц предоставил деньги под видом займов на общую сумму более 1 млрд рублей.

В 2016 году Сопчук баллотировался от "Единой России" и был избран депутатом Госдумы от Приморского края по одномандатному округу №62. В Госдуме входил в состав комитета по транспорту и строительству.

Ранее был депутатом Заксобрания Приморского края, первым вице-губернатором Приморья.

Членство Сопчука в "ЕР" приостановлено до результатов рассмотрения в отношении него уголовного дела.