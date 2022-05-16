Минздрав предложил обсудить повышение минимального возраста для продажи спиртного

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Минздрав готов проработать новые меры по сокращению потребления алкоголя и предлагает, к примеру, обсудить возможность повысить минимальный возраст, с которого гражданам можно продавать спиртное, сообщил первый замглавы ведомства Виктор Фисенко.

Он сказал об этом на заседании Совета по правам человека при президенте на тему "Уроки пандемии".

Также он предложил ввести дополнительные запреты на рекламу алкоголя, ужесточить административное наказание за его пропаганду и потребление, наделить регионы и муниципалитеты правом вводить свои ограничения, запретить продавать алкоголь со скидкой, запретить продавать крепкий алкоголь в магазинах в определенные часы и запретить размещать бутылки со спиртным в прозрачных витринах.

Также он предложил запретить продавать крепкий алкоголь в общепите.

"Мы готовы это детально проработать, обсуждать, выходить с этими инициативами", - отметил Фисенко.

Замминистра, ссылаясь на проведенный опрос, сказал, что эти меры поддержали 78% респондентов, которые одобряют сокращение потребление алкоголя.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко недавно назвал пьянство по-прежнему серьезной проблемой для России. По его словам, за последние 10 лет количество потребляемого алкоголя сократилось более чем на 40%, но в 2020 году это сокращение затормозилось.