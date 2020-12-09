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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 23:29Заразились
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Гинцбург посоветовал не пить алкоголь три дня после прививки от COVID-19

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - После вакцинации от коронавируса лучше отказаться на три дня от употребления алкоголя, заявил директор Центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Мы настоятельно рекомендуем воздержаться от алкоголя в течение трех дней после каждого укола", - сказал Гинцбург журналистам в среду.

В целом он отметил, что на время формирования иммунитета после этих трех дней "ни о каком полном запрете на алкоголь во время вакцинации речь, разумеется, не идет".

"Речь всего лишь о разумном ограничении потребления пока организм не сформировал свой иммунный ответ на коронавирусную инфекцию. Причем это справедливо не только для "Спутника V", но и для любой другой вакцины", - сказал ученый.

По его словам, чрезмерное употребление алкоголя "способно значительно снизить иммунитет, а значит, и снизить эффективность от вакцинирования или вообще сделать его бессмысленным".

Аналогично, в течение 42 дней, пока формируется иммунитет к коронавирусу, не рекомендуется принимать лекарства, подавляющие иммунную систему, сказал Гинцбург. "Все это стандартные рекомендации при вакцинации, чтобы достичь ее максимальной эффективности", - подчеркнул он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала отказаться от алкоголя за две недели до прививки и на 42 дня - после.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщала, что все, кто будет прививаться, должны будут в течение 42 дней ограничить употребление алкоголя.

Главный нарколог России Евгений Брюн во вторник сказал, что бокал шампанского на Новый год можно выпить и вакцинированным – это же говорил и Гинцбург.

Минздрав РФ Александр Гинцбург коронавирус

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