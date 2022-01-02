После ДТП с автобусом под Рязанью в больницу попали семь его пассажиров

ДТП с автобусом в Рязанской области Фото: МЧС России/Госавтоинспекция Рязанской области/ТАСС

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Госпитализировано семь пассажиров автобуса "Москва-Астрахань", попавшего в аварию на 277 км трассы Р-22 в Скопинском районе, сообщила в воскресенье опергруппа правительства Рязанской области.

По ее данным, трое госпитализированных находятся в анестезиолого-реанимационном отделении Скопинского ММЦ, двое в хирургическом. Остальные пострадавшие проходят обследование.

В сообщении также отмечается, что пункт временного размещения для пассажиров организован в Вослебовской средней школе. "В настоящее время в нем находятся 17 человек. Людям предоставлено горячее питание. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь в Скопинском ММЦ", - рассказали в опергруппе.

На месте ЧП в настоящее время находятся первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова, министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий и врио начальника ГУ МЧС России по Рязанской области Александр Воробьев.

По данным областного главка МВД, в результате аварии в Рязанской области погибли пять человек, 21 человек получил травмы различной степени тяжести.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.