В Совфеде заявили о готовности РФ оказать Казахстану помощь невоенного характера

Фото: Andrey Shupilo / EyeEm via Getty Images

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Казахские власти справятся с урегулированием ситуации в стране; в случае необходимости Россия готова оказать стране любую помощь невоенного характера, заявил первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров.

"Я думаю, что власти Казахстана разберутся, справятся с ситуацией. Они активно работают над снятием напряженности в обществе", - сказал Джабаров в среду "Интерфаксу".

Он также отметил: "Мы желаем нашим казахстанским друзьям, братьям успешно выйти из этой ситуации, Россия всегда рядом, готова оказать помощь".

Сенатор уточнил, что имеет в виду не военную помощь, а например, экономическую.

Джабаров также считает, что события, разворачивающиеся в Казахстане, не стоит рассматривать как политический кризис.

"Я бы не стал давать такие резкие оценки, как политический кризис, это может произойти в любой стране. Это было и в других странах постсоветских", - сказал политик.

Ранее в среду в МИД РФ сообщили, что внимательно следят за ситуацией в Казахстане. "Данных о пострадавших российских граждан нет", - добавили в ведомстве.

Митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе Казахстана).

Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел в Алматы, Мангистауской и Алматинской областях режим чрезвычайного положения на период до 19 января и комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 07:00.

Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.