Финрегуляторы Казахстана назвали фейком сообщения в соцсетях о списании кредитов

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Сообщения о списании кредитов, распространяемые через социальные сети и мессенджеры, не соответствуют действительности, говорится в совместном заявлении Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и Национального банка Казахстана.

Ряд граждан на фоне протестных акций в Казахстане выдвигают требования о списании кредитов.

"Официально заявляем, что фейковые новости о списании кредитов, распространяемые через социальные сети и мессенджеры, не соответствуют действительности", - говорится в информации.

Агентство Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк просят граждан и СМИ доверять только официальным источникам информации.

Митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе Казахстана). Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел в Алматы, Мангистауской и Алматинской областях режим чрезвычайного положения на период до 19 января и комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 07:00.

Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.

В Алматы и Нур-Султане с вечера 4 января происходят перебои в работе сотовых операторов, ограничен доступ в интернет, в частности в социальные сети и мессенджеры.