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Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости COVID-19 во всех регионах РФ

Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости COVID-19 во всех регионах РФ
Фото: Bloomberg via Getty Images

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Снижение заболеваемости коронавирусом COVID-19 отмечается во всех регионах России, при этом в более чем половине из них показатели остаются выше, чем в среднем по стране, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"По итогам 52 недели во всех 85 субъектах страны отмечается снижение заболеваемости, при этом превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано в 45 регионах. Максимальные показатели заболеваемости остаются в старшей возрастной группе среди лиц старше 65 лет", - говорится в сообщении ведомства.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в среду провела селекторное совещание с региональными управлениями ведомства.

"Она обратила особое внимание на недопустимость снижения охватов тестирования на коронавирусную инфекцию. Особо было подчеркнуто, что в период новогодних каникул и массового скопления людей на праздничных мероприятиях необходимо четкое соблюдение всех ограничительных мер", - сообщили в Роспотребнадзоре.

За последние сутки в РФ проведено 259 тыс. тестов на коронавирус, тогда как днtм ранее - всего 197 тыс., всего количество тестирований за все время пандемии COVID-19 превысило 241,9 млн тестов. Под меднаблюдением остается 1 109 934 человека.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 15,77 тыс. случаев, умерли за сутки 828 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

Хроника 09 января 2020 года – 05 января 2022 годаПандемия коронавируса
Анна Попова Роспотребнадзор Коронавирус

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