В РФ за сутки зафиксировано 15,77 тыс. случаев COVID-19

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Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 15,77 тыс. случаев, умерли за сутки 828 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 15 772 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 396 (8,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

В минувший вторник, 4 января, сообщалось о 15,9 тыс. новых заболевших и 834 умерших, а днtм ранее было 16,3 тыс. заболевших. В настоящее время показатели заболеваемости, которые снижаются по меньшей мере последний месяц, соответствуют показателям середины июня 2021 года, тогда, впрочем, смертность была в два раза меньшей.

Больше всего умерших за сутки от COVID-19 в Москве - 71 человек, в Санкт-Петербурге - 61, в Московской области - 41.

Лидером по числу новых зарегистрированных случаев COVID-19 вновь стала Москва, где за последние сутки их было 2 307, на втором месте Санкт-Петербург - 1 273 заболевших, на третьем - Московская область с 775 новыми заболевшими коронавирусом.

Ни одного заболевшего COVID-19 за последние сутки не зарегистрировано в Чукотском автономном округе.

Всего за время пандемии в России оперативный штабом зарегистрировано 10 585 984 случаев COVID-19, 313 015 умерших и 9600 728 выписанных, в том числе 25 581 выписаны по выздоровлению за последние сутки, из них 2 648 выздоровевших - в Москве.