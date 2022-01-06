Подозреваемые в убийстве девочки в Костроме арестованы на два месяца

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Свердловский районный суд Костромы в четверг удовлетворил ходатайство об избрании подозреваемым в убийстве пятилетней девочки меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщило СУ СКР по Костромской области.

Ранее двое судимых мужчины 44 и 24 лет были задержаны следователем и уже сознались в убийстве ребенка. Пятилетняя девочка еще 4 января вышла гулять на улицу Северной Правды в Костроме, откуда ее забрали подозреваемые. Тело ребенка позже было найдено в комнате одного из общежитий.

Уголовное дело возбуждено по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). По нему назначены ряд экспертиз, ведутся допросы свидетелей, запрошены необходимые материалы.

Как отмечает СКР, для оказания практической помощи прибыл следователь-криминалист главного управления криминалистики (криминалистического центра) ведомства. В ближайшее время арестованным мужчинам будет предъявлено обвинение.

Как сообщалось ранее, жители Костромы устроили стихийную акцию у общежития, в котором нашли тело девочки. Некоторые требовали выдать подозреваемых, чтобы устроить над ними самосуд. Глава СКР Сергей Бастрыкин поручил руководителю костромского управления доложить о расследовании уголовного дела.