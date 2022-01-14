Бастрыкин заявил о поддержке СКР законопроекта о пожизненном сроке для педофилов

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ (СКР) поддерживает законопроект, согласно которому педофилам-рецидивистам будет грозить пожизненное лишение свободы, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете".

"Ситуация, когда в дневное время ребенка похищают двое мужчин и убивают, - это трагедия. И конечно, необходимо принимать адекватные меры. Следственный комитет поддержал законопроект о возможности назначения педофилам пожизненного лишения свободы при повторном совершении преступлений в отношении детей", - сказал Бастрыкин.

По его мнению, "такая жесткая мера полностью отвечает ситуации, ведь это уже не первый пример, когда, выйдя на свободу, педофилы вновь идут на преступление".

"Помимо этого, необходим жесткий контроль за лицами, освободившимися из мест лишения свободы после совершения преступлений, связанных с посягательством на половую неприкосновенность несовершеннолетних", - отметил председатель СКР в беседе с изданием.

Накануне спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что депутаты намерены до 1 февраля принять законопроект о пожизненном наказании для педофилов-рецидивистов.

Дискуссия о наказании для педофилов активизировалась в начале января после того, как в Костроме была похищена, изнасилована и убита пятилетняя девочка. По подозрению в совершении преступления были задержаны двое ранее судимых мужчин, они признались в содеянном. Один из подозреваемых ранее был осужден за совершение преступления против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографических материалов, решением суда за ним был установлен административный надзор.