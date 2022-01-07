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Патриарх Кирилл на Рождество молился о мире в Казахстане

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - После ночной литургии в храме Христа Спасителя патриарх Московский и всея Руси Кирилл вознес молитвы о воцарении мира на земле Казахстана. Его слова приведены на сайте Московского патриархата.

"Все мы знаем, что на территории нашей некогда единой огромной страны сегодня происходят тяжелейшие события, - сказал предстоятель РПЦ. - Люди столкнулись в тяжелейшем гражданском конфликте, реально проливается кровь. И это совсем рядом, это на территории исторической Руси, и потому мы не можем быть безразличными к этому пролитию крови, к этим столкновениям, к этому человеческому беспорядку".

Патриарх сказал, что во время службы он молился за прекращение междоусобицы и водворении мира в Казахстане.

Глава Русской церкви верит, что по милости божией так и произойдет. Однако, считает он, люди должны со своей стороны прикладывать усилия, чтобы быть достойными этого благоволения.

В Казахстане со 2 января начались протесты против повышения цен на сжиженный газ. Акции затем начались по всей стране, у протестующих появились в том числе политические требования. Протесты переросли в беспорядки, захваты административных зданий, мародерство и перестрелки. Есть погибшие. 5 января президент Касым-Жомарт Токаев начал вводить ЧП, отправил правительство в отставку и затем попросил военной помощи у ОДКБ. Действия властей Казахастана характеризуются как контртеррористическая операция.

Протесты в Казахстане

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Алма-Ата
Казахстан Москва ХХС патриарх Кирилл Рождество

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