В администрации Токаева заявили, что военные ОДКБ не будут убивать боевиков

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Военнослужащие сил ОДКБ не будут участвовать в боевых действиях в Казахстане и убивать боевиков, заявил телеканалу "Хабар 24" первый замруководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев.

"Поступает много вопросов касательно ОДКБ. Хочу отметить, введен миротворческий контингент стран ОДКБ. Миссия является миротворческой. Солдаты ОДКБ не участвуют в боевых действиях, не занимаются ликвидацией боевиков", - сказал он и призвал не путать миротворческую миссию со вводом коллективных сил оперативного реагирования.

"Боевую часть операции по зачистке города 6 января осуществляли силы подразделений "Арыстан, "Арлан", "Беркут" и Минобороны", - добавил Абаев.

5 января на фоне активизации протестов и беспорядков в крупных городах Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что попросил у лидеров стран-участниц ОДКБ помощи в борьбе с террористами. Уже 6 января Совет ОДКБ решил отправить в Казахстан миротворцев. Утром 7 января Токаев заявил, что в страну стали прибывать миротворцы. Россия направила в Казахстан элитные части.