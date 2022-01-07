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Рогозин сообщил о спокойной обстановке в Байконуре

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - К утру 7 января в городе Байконур и на космодроме сохраняется спокойная обстановка, сообщил в Телеграме глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, ссылаясь на данные оперативного штаба.

6 января в госкорпорации сообщили об усилении охраны на космодроме, несмотря на спокойную ситуацию в Байконуре. Об обстановке глава администрации Константин Бусыгин регулярно докладывает Рогозину.

2 января в Жанаозене начались протесты против двукратного роста цен на сжиженный газ. Протесты охватили всю территорию Казахстана, 5 января в Алма-Ате начались беспорядки и столкновения, в других городах начались нападения на административные здания. 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и начал вводить режим ЧП. Вечером он заявил, что попросил лидеров стран ОДКБ направить в Казахстан войска, чтобы помочь одолеть террористов.

Протесты в Казахстане

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Алма-Ата
Байконур Роскосмос Дмитрий Рогозин Казахстан Константин Бусыгин

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