Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Парламенты Таджикистана и Киргизии разрешили отправить военных в Казахстан

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Депутаты обеих палат парламента Таджикистана дали согласие на использование таджикских военных за границей для выполнения международных обязательств республики, сообщило Национальное информационное агентство "Ховар".

Киргизия направит своих военнослужащих в Казахстан в составе миротворческих сил ОДКБ, сообщил журналистам депутат киргизского парламента Нуржигит Кадырбеков. По его словам, такое решение было принято на заседании 7 января. Днем ранее парламент страны не набрал кворума, необходимого для рассмотрения этого вопроса. Отправку в Казахстан миротворцев в пятницу поддежали 69 из 90 депутатов, отметил Кадырбеков.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил у стран-участниц ОДКБ помощи в борьбе с террористической угрозой. 6 января глава Таджикистана Эмомали Рахмон подтвердил в телефонной беседе с Токаевым готовность республики участвовать в миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане.

"Глава Казахстана проинформировал своего таджикского коллегу о ситуации в стране и мерах, принимаемых руководством, по ее нормализации. Эмомали Рахмон поддержал усилия казахстанского руководства и выразил надежду, что путем диалога удастся восстановить стабильность и правопорядок", - говорилось в сообщении.

В МИД Таджикистана ранее заявили, что "с искренним сопереживанием следят за развитием событий в братском Казахстане" и выразили обеспокоенность в связи с применением насилия к мирным жителям и силовикам, захватом административных зданий, мародерством. "Особую тревогу вызывает тот факт, что несанкционированные акции привели к появлению незаконных вооруженных формирований, в распоряжении которых оказались летальное оружие и спецтехника", - отмечали в министерстве.

Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров 6 января подтверждал готовность правительства и президента помочь Казахстану и в необходимой мере выполнить свои союзнические обязательства в рамках ОДКБ.

В парламенте глава Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев сообщил, что в составе киргизской миссии будет 150 военнослужащих, восемь единиц бронетехники и 11 единиц автомобильной техники.

Протесты в Казахстане

13
Алма-Ата
Таджикистан Казахстан Эмомали Рахмон Касым-Жомарт Токаев Киргизия Нуржигит Кадырбеков

Новости по теме

Новости

Токаев сообщил, что дал приказ военным стрелять на поражение

Руководить миротворцами в Казахстане будет командующий ВДВ Сердюков

Руководить миротворцами в Казахстане будет командующий ВДВ Сердюков
Массовые протесты в Казахстане

В администрации Токаева сообщили о попытках захвата телебашни в Алма-Ате

Афганистан во власти талибов

Посол Китая сообщил об отправке гумпомощи 200 семьям в Афганистане

Массовые протесты в Казахстане

В МВД опровергли незаконную попытку ввоза оружия в Нур-Султан

В МВД опровергли незаконную попытку ввоза оружия в Нур-Султан

Что случилось этой ночью: пятница, 7 января

Массовые протесты в Казахстане

Журналисты казахстанского телеканала попали под обстрел в Алма-Ате

Массовые протесты в Казахстане

На въезде в Нур-Султан пресекли факты незаконного ввоза оружия

Массовые протесты в Казахстане

Террористы забаррикадировались в здании телеканала "Мир" в Алма-Ате

В Казахстане в ходе спецопераций задержано свыше 3 тыс. человек

В Казахстане в ходе спецопераций задержано свыше 3 тыс. человек
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });