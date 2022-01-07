Парламенты Таджикистана и Киргизии разрешили отправить военных в Казахстан

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Депутаты обеих палат парламента Таджикистана дали согласие на использование таджикских военных за границей для выполнения международных обязательств республики, сообщило Национальное информационное агентство "Ховар".

Киргизия направит своих военнослужащих в Казахстан в составе миротворческих сил ОДКБ, сообщил журналистам депутат киргизского парламента Нуржигит Кадырбеков. По его словам, такое решение было принято на заседании 7 января. Днем ранее парламент страны не набрал кворума, необходимого для рассмотрения этого вопроса. Отправку в Казахстан миротворцев в пятницу поддежали 69 из 90 депутатов, отметил Кадырбеков.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил у стран-участниц ОДКБ помощи в борьбе с террористической угрозой. 6 января глава Таджикистана Эмомали Рахмон подтвердил в телефонной беседе с Токаевым готовность республики участвовать в миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане.

"Глава Казахстана проинформировал своего таджикского коллегу о ситуации в стране и мерах, принимаемых руководством, по ее нормализации. Эмомали Рахмон поддержал усилия казахстанского руководства и выразил надежду, что путем диалога удастся восстановить стабильность и правопорядок", - говорилось в сообщении.

В МИД Таджикистана ранее заявили, что "с искренним сопереживанием следят за развитием событий в братском Казахстане" и выразили обеспокоенность в связи с применением насилия к мирным жителям и силовикам, захватом административных зданий, мародерством. "Особую тревогу вызывает тот факт, что несанкционированные акции привели к появлению незаконных вооруженных формирований, в распоряжении которых оказались летальное оружие и спецтехника", - отмечали в министерстве.

Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров 6 января подтверждал готовность правительства и президента помочь Казахстану и в необходимой мере выполнить свои союзнические обязательства в рамках ОДКБ.

В парламенте глава Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев сообщил, что в составе киргизской миссии будет 150 военнослужащих, восемь единиц бронетехники и 11 единиц автомобильной техники.