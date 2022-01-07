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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В России прирост заболеваемости COVID-19 составил 16 735 новых случаев

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В России за сутки выявили 16 735 новых случаев заражения коронавирусом, это на 9% больше, чем днем ранее (15 316 случаев), сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19. У 1834 из заразившихся коронавирусная инфекция протекает без симптомов (это 11% от суточного прироста).

Умерли за сутки 787 заболевших.

В Москве за сутки выявили 3 694 новых случаев COVID-19, в Петербурге - 1 291, в Московской области. В Москве умерли за сутки 72 человека с коронавирусной инфекцией, в Петербурге - 61, в Подмосковье - 38.

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