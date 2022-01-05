Число пострадавших в массовых ДТП в Тульской области увеличилось до 21 человека

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Более 20 человек пострадали в результате нескольких ДТП на двух федеральных трассах в Тульской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава региона.

"Сегодня в результате шести ДТП на федеральных трассах М-4 "Дон" и М-2 "Крым" в Веневском, Заокском и Киреевском районах пострадал 21 человек, в том числе пять детей", - сказал собеседник агентства.

Ранее со ссылкой на МЧС России сообщалось о 17 пострадавших, среди которых пять детей. В региональном управлении ведомства "Интерфаксу" уточнили, что данные приводятся по ДТП на трех участках трассы "Дон" - на 177 км, 216 км и 217 км.

"Всего в ДТП участвовало 60 транспортных средств, из них девять грузовых автомобилей, три пассажирских автобуса, 48 легковых автомобилей", - сказал собеседник агентства.

До этого поступали сведения о госпитализации 11 пострадавших в массовом ДТП в Киреевском районе, среди которых двое детей.

По данным регионального УМВД, около 120 транспортных средств получили повреждения в результате нескольких аварий на федеральной трассе "Дон" в Тульской области.

Причиной массовых аварий стали сложные погодные условия из-за снегопада и метели.