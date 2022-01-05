Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Число пострадавших в массовых ДТП в Тульской области увеличилось до 21 человека

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Более 20 человек пострадали в результате нескольких ДТП на двух федеральных трассах в Тульской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава региона.

"Сегодня в результате шести ДТП на федеральных трассах М-4 "Дон" и М-2 "Крым" в Веневском, Заокском и Киреевском районах пострадал 21 человек, в том числе пять детей", - сказал собеседник агентства.

Ранее со ссылкой на МЧС России сообщалось о 17 пострадавших, среди которых пять детей. В региональном управлении ведомства "Интерфаксу" уточнили, что данные приводятся по ДТП на трех участках трассы "Дон" - на 177 км, 216 км и 217 км.

"Всего в ДТП участвовало 60 транспортных средств, из них девять грузовых автомобилей, три пассажирских автобуса, 48 легковых автомобилей", - сказал собеседник агентства.

До этого поступали сведения о госпитализации 11 пострадавших в массовом ДТП в Киреевском районе, среди которых двое детей.

По данным регионального УМВД, около 120 транспортных средств получили повреждения в результате нескольких аварий на федеральной трассе "Дон" в Тульской области.

Причиной массовых аварий стали сложные погодные условия из-за снегопада и метели.

Тульская область

Новости по теме

Новости

Что произошло за сутки: среда, 5 января

Первый запуск ракеты "Ангара" с экипажем может состояться в конце 2025 года

Десятки машин столкнулись на двух участках трассы "Дон" в Тульской области

Десятки машин столкнулись на двух участках трассы "Дон" в Тульской области
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости COVID-19 во всех регионах РФ

Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости COVID-19 во всех регионах РФ

Володин предложил отправлять педофилов-рецидивистов пожизненно на северные рудники

Пандемия коронавируса

В РФ за сутки зафиксировано 15,77 тыс. случаев COVID-19

В РФ за сутки зафиксировано 15,77 тыс. случаев COVID-19
Массовые протесты в Казахстане

В Совфеде заявили о готовности РФ оказать Казахстану помощь невоенного характера

В Совфеде заявили о готовности РФ оказать Казахстану помощь невоенного характера

Подозреваемые в убийстве пятилетней девочки задержаны в Костроме

Главный диетолог Минздрава рассказал, как не переедать в новогодние праздники

Что произошло за сутки: вторник, 4 января

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });