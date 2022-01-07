ВШЭ организует индивидуальные учебные планы для студентов из Казахстана

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Казахские студенты Высшей школы экономики, не имеющие возможности вернуться в Россию, получат индивидуальные учебные планы, пообещали в вузе. Сейчас в Казахстане находится около 200 таких студентов.

"Если вы не можете вернуться в Россию к началу третьего модуля в университете, просим вас по возможности связаться с менеджером своей образовательной программы. Университет организует для вас обучение по индивидуальному учебному плану - в дистанционном формате или с корректировкой перечня дисциплин на третий модуль", - говорится в сообщении на сайте ВШЭ.

Учебные планы будут корректироваться в зависимости от работы интернета в Казахстане и восстановления авиасообщения с Россией.

Всего в Вышке учатся более 1000 студентов из Казахстана, большинство из них не уезжали из России на праздники.

В Казахстане в связи с массовыми протестами и беспорядками по всей стране был отключен интернет и мобильная связь, авиасообщение со страной нарушилось, на въездах в города были установлены КПП.