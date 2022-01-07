Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

ВШЭ организует индивидуальные учебные планы для студентов из Казахстана

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Казахские студенты Высшей школы экономики, не имеющие возможности вернуться в Россию, получат индивидуальные учебные планы, пообещали в вузе. Сейчас в Казахстане находится около 200 таких студентов.

"Если вы не можете вернуться в Россию к началу третьего модуля в университете, просим вас по возможности связаться с менеджером своей образовательной программы. Университет организует для вас обучение по индивидуальному учебному плану - в дистанционном формате или с корректировкой перечня дисциплин на третий модуль", - говорится в сообщении на сайте ВШЭ.

Учебные планы будут корректироваться в зависимости от работы интернета в Казахстане и восстановления авиасообщения с Россией.

Всего в Вышке учатся более 1000 студентов из Казахстана, большинство из них не уезжали из России на праздники.

В Казахстане в связи с массовыми протестами и беспорядками по всей стране был отключен интернет и мобильная связь, авиасообщение со страной нарушилось, на въездах в города были установлены КПП.

Хроника 03 – 07 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
ВШЭ Казахстан Москва

Новости по теме

Новости
Массовые протесты в Казахстане

На улицах Байконура появилась российская бронетехника

Столтенберг сообщил о наращивании группировки ВС РФ у границ Украины

Столтенберг сообщил о наращивании группировки ВС РФ у границ Украины
Массовые протесты в Казахстане

Российские самолеты доставили в Казахстан киргизских миротворцев

Российские самолеты доставили в Казахстан киргизских миротворцев

В Кремле подтвердили возможность телефонной беседы Путина и Макрона

В Кремле подтвердили возможность телефонной беседы Путина и Макрона

В Ростове-на-Дону мужчина погиб при взрыве в многоэтажке

Умершие знаменитости

Умер автор слов песенки Крокодила Гены

Пандемия коронавируса

Умер заразившийся COVID-19 бывший начальник Генштаба Анатолий Квашнин

Пандемия коронавируса

В России прирост заболеваемости COVID-19 составил 16 735 новых случаев

В России прирост заболеваемости COVID-19 составил 16 735 новых случаев
Массовые протесты в Казахстане

Руководить миротворцами в Казахстане будет командующий ВДВ Сердюков

Руководить миротворцами в Казахстане будет командующий ВДВ Сердюков

Путин отметил особый нравственный смысл Рождества

Путин отметил особый нравственный смысл Рождества
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });