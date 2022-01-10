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Еще три вуза решили помочь своим студентам, застрявшим в Казахстане

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский государственный университет готов перенести зимнюю сессию для студентов из Казахстана, которые уехали на праздники на родину и не могут оттуда вернуться. Уральский федеральный университет пообещал продлить таким студентам сессию.

"Всем студентам, находящимся на территории Казахстана, независимо от того, направит студент заявление (начальнику учебного отдела - ИФ) или не сможет этого сделать, экзамены будут перенесены (предоставлен индивидуальный график)", - сообщила через виртуальную приемную СПбГУ первый проректор по учебной работе Марина Лаврикова.

Она отметила, что любой студент университета, который не может по объективным причинам лично сдавать экзамены и зачеты, может попросить о проведении испытаний дистанционно или о переносе их по индивидуальному графику. Ранее в виртуальную приемную вуза обратились студенты из Казахстана, которые объяснили, что не понимают, когда смогут вернуться в Петербург в связи с ограничениями в авиасообщении, и смогут ли сдавать экзамены дистанционно, поскольку в стране отключают интернет.

Пресс-служба УрФУ пообещала продлить сроки сессии студентам, остающимся в Казахстане, и корректировать эти сроки в зависимости от того, когда в этой стране восстановится работа интернета или авиасообщение. Из 667 студентов университета, которые уехали в Казахстан на новогодние праздники, 120 вернулись в Екатеринбург к 10 января. Всего в вузе учится около 1300 человек из Казахстана.

В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного медицинского педиатрического университета "Интерфаксу" сообщили, что вылета из Казахстана ожидают 14 студентов вуза, уехавшие на праздники. По словам проректора по международному сотрудничеству и стратегическом развитию Евгения Гуманенко, с ними постоянно пытаются наладить связь, но пока это не удается из-за отсутствия интернет-связи. В вузе ожидают, что студенты смогут вернуться в Петербург вывозными рейсами.

"Ректорат университета контролирует ход событий. Отсутствие студентов будет считаться причиной непреодолимого действия, санкций к ним применяться не будет. Напротив, их ждут для продолжения учебы и окажут полную поддержку, если потребуется восстановить пробелы", - заверили в вузе.

На прошлой неделе Высшая школа экономики пообещала ввести индивидуальные планы обучения и сессии таким студентам. Из Байконура таких студентов и курсантов в Москву доставил самолет "Роскосмоса".

Протесты в Казахстане

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Алма-Ата
Хроника 03 – 10 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Казахстан СПбГУ УрФУ СПГМПУ Марина Лаврикова Евгений Гуманенко

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