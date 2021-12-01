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В Россию спецбортом из Афганистана прибыли 138 студентов, обучающихся в российских вузах

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Первая группа афганских студентов российских вузов прибыла в аэропорт Чкаловский, спецбортом смогли приехать 138 студентов, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

"Помощь афганским студентам - это, прежде всего, гуманитарная миссия. Сегодня в Россию прибыли 138 студентов. Все они учатся в российских университетах или были зачислены на подготовительный курс", - сказал Фальков, слова которого привели в пресс-службе министерства.

В Минобрнауки уточнили, что в аэропорт Чкаловский прилетела первая группа студентов из Афганистана.

В ведомстве напомнили, что поэтапный вывоз в Россию граждан Афганистана для продолжения или начала их учебы в российских вузах был организован Минобороны и Минобрнауки РФ. Министром обороны РФ Сергеем Шойгу для осуществления вывоза создана авиационная группировка из трех самолетов военно-транспортной авиации.

Ранее в министерстве науки и высшего образования в РФ сообщили "Интерфаксу", что ведомство направило в российский МИД более 1,1 тысяч ходатайств об оказании визовой поддержки студентам из Афганистана, было оформлено более 800 вывозных документов, и процесс продолжается.

Там уточнили, что вывоз студентов будет организован в несколько этапов, на первых их них в РФ прибудет 342 афганских студента, имеющих действующие российские визы.

При этом на первоначальном этапе визы оформлялись студентам, зачисленным на подготовительный факультет и первый курс.

Ранее в Минобороны РФ указывали, что для вывоза людей из Афганистана была создана авиационная группировка из трех самолетов военно-транспортной авиации, "которые в кратчайшие сроки вылетели с аэродрома Чкаловский в Кабул".

Россия Афганистан

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