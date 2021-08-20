Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

В России не планируют федеральную программу поддержки студентов из Афганистана

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В российских вузах учится 1441 студент из Афганистана, но на федеральном уровне не будут вводиться меры по их поддержке в связи с событиями на их родине, сообщил "России 24" министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Он отметил, что в стране вообще нет такой практики по проведению федеральных программ по поддержке студентов-иностранцев. Однако, по его словам, "вузы сами вправе" этим заниматься и "многие из них, исходя из самых разных факторов и обстоятельств, такие меры поддержки либо вообще для иностранных студентов, либо для студентов из конкретной страны запускают".

Фальков уточнил, больше всего афганцев учится в Российском университете дружбы народов, а на втором месте - Уральский федеральный университет.

Ранее Уральский федеральный университет сообщил, что окажет поддержку студентам из Афганистана по приему и расселению в общежитиях.

15 августа Кабул взяли под контроль талибы (движение "Талибан" запрещено в России), к этому дню они контролировали большую часть территории Афганистана. Уже 15 августа в международный аэропорт Кабула устремились сотни и тысячи афганцев, которые хотели уехать из страны. Аэропорт взяли под контроль американские военные и занялись организацией эвакуации, но США и другие страны предупредили, что не смогут принять всех желающих.

Захваченный талибами Афганистан

10
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 20 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Минобрнауки Валерий Фальков Афганистан РУДН УрФУ

Новости по теме

Новости

Пьяный житель Смоленской области из окна открыл стрельбу по прохожим

Запуск "Союза" с британскими спутниками OneWeb вновь отложили на сутки

Запуск "Союза" с британскими спутниками OneWeb вновь отложили на сутки
Навальный попал в больницу

США введут санкции против России, связанные с ядерной сферой и огнестрельным оружием

США введут санкции против России, связанные с ядерной сферой и огнестрельным оружием

Что произошло за день: пятница, 20 августа

"Дождь" обжалует внесение в реестр СМИ-иноагентов

США введут санкции против судна и двух физлиц в связи с "Северным потоком 2"

США введут санкции против судна и двух физлиц в связи с "Северным потоком 2"
Навальный попал в больницу

Под санкции США за Навального попали девять человек и две организации

Испытательные полеты пассажирского Ил-114 приостановлены

Испытательные полеты пассажирского Ил-114 приостановлены

Путин заявил о наращивании сотрудничества с ФРГ за 16 лет работы Меркель

Путин заявил о наращивании сотрудничества с ФРГ за 16 лет работы Меркель

Старт российской лунной миссии перенесли на 2022 год

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');