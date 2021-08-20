В России не планируют федеральную программу поддержки студентов из Афганистана

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В российских вузах учится 1441 студент из Афганистана, но на федеральном уровне не будут вводиться меры по их поддержке в связи с событиями на их родине, сообщил "России 24" министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Он отметил, что в стране вообще нет такой практики по проведению федеральных программ по поддержке студентов-иностранцев. Однако, по его словам, "вузы сами вправе" этим заниматься и "многие из них, исходя из самых разных факторов и обстоятельств, такие меры поддержки либо вообще для иностранных студентов, либо для студентов из конкретной страны запускают".

Фальков уточнил, больше всего афганцев учится в Российском университете дружбы народов, а на втором месте - Уральский федеральный университет.

Ранее Уральский федеральный университет сообщил, что окажет поддержку студентам из Афганистана по приему и расселению в общежитиях.

15 августа Кабул взяли под контроль талибы (движение "Талибан" запрещено в России), к этому дню они контролировали большую часть территории Афганистана. Уже 15 августа в международный аэропорт Кабула устремились сотни и тысячи афганцев, которые хотели уехать из страны. Аэропорт взяли под контроль американские военные и занялись организацией эвакуации, но США и другие страны предупредили, что не смогут принять всех желающих.