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Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей в пожаре в кузбасском пансионате

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту гибели четырех человек при пожаре в частном пансионате в Кемеровской области, сообщает региональное управление СКР.

Там уточнили, что расследование ведется по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

По версии следствия, возгорание произошло в хозяйственно-бытовом помещении пансионата, после чего сработала пожарная сигнализация.

"Спасатели, ликвидировав возгорание, обнаружили в комнате, расположенной напротив, тела трех мужчин без признаков жизни, еще в одной комнате обнаружено тело 87-летней женщины", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, причиной пожара могла стать неисправность электропроводки. Назначен ряд экспертиз, в том числе для установления причин смерти погибших и возникновения пожара.

Отмечается, что установлен индивидуальный предприниматель, которому принадлежит пансионат, с ним работают следователи. Изъята документация.

Ранее сообщалось, что пожар с погибшими произошел в пансионате для пожилых людей "Золотой век".

Кузбасс Кемерово Золотой век

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