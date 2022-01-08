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Четыре человека погибли при пожаре в пансионате для пожилых в Кузбассе

Четыре человека погибли при пожаре в пансионате для пожилых в Кузбассе
Архивное фото
Фото: Илья Питалев/ТАСС

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Несколько человек погибли в результате пожара в пансионате "Золотой Век" в Кемеровской области, сообщили журналистам в пресс-службе в МЧС РФ. По данным источника "Интерфакса" в региональной скорой помощи, жертвами пожара стали четыре человека.

В МЧС уточнили, что сообщение о пожаре в пансионате "Золотой Век" по адресу Кемеровский муниципальный округ, садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ) "Печатник", 11-я аллея поступило в 23:02 по московскому времени (03:02 по местному времени). Горели личные вещи на площади десять квадратных метров. Из пансионата были эвакуированы 48 человек.

"К сожалению, есть погибшие", - сказали в пресс-службе министерства.

Источник "Интерфакса" в скорой помощи региона уточнил: "По наряду "скорой" четыре человека - постояльцы - без признаков жизни".

К тушению пожара привлекались 48 человек, 14 единиц техники, добавили в МЧС РФ.

По данным из открытых источников, в Кемерово по адресу СНТ Печатник, 11-я аллея расположен пансионат для пожилых людей "Золотой Век".

Кузбасс Кемерово Золотой век

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