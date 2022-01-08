Вероятной причиной пожара в кемеровском пансионате стало короткое замыкание

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Пожар в пансионате "Золотой век" в Кемерове произошел, предположительно, из-за короткого замыкания электропроводки, сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Кемеровского муниципального округа.

"По предварительным данным, погибли четыре человека. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки", - сказал сотрудник ЕДДС.

Он уточнил, что в здании в момент пожара находилось около 48 человек. Их изначально эвакуировали, а после ликвидации возгорания и проветривания люди вернулись в здание.

Как сообщалось, пожар в пансионате для пожилых людей "Золотой век" произошел в ночь на субботу, 8 января. По данным источника "Интерфакса" в региональной "скорой", погибли четыре человека. Как отмечала пресс-служба МЧС РФ, горели личные вещи на площади десять квадратных метров.