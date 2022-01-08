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Три человека пострадали в ДТП с участием автобуса с детьми в Свердловской области

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - ДТП с участием автобуса и двух автомобилей произошло на автодороге Пермь - Екатеринбург, пострадало три человека, сообщила пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В автобусе в момент аварии находилось 25 детей, которые возвращались из Арамиля в Красноуфимский район с соревнований по вольной борьбе. Никто из детей не пострадал.

Установлено, что водитель автомашины Лада Гранта около 22:00 по местному времени (20:00 мск) в условиях непогоды не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом. Водитель автомобиля Mercedes, движущийся за автомашиной Лада Гранта, также выехал на полосу встречного движения, столкнувшись с автобусом.

В результате ДТП пострадали два пассажира из автомобиля Лада Гранта и пассажир Mercedes, они госпитализированы.

На данном участке трассы сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение.

Свердловская область

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