Один человек погиб, пятеро пострадали в ДТП в Свердловской области

Москва. 3 января. INTERFAX.RU -

Один человек погиб, пятеро, среди которых двое детей, пострадали в аварии рядом с городом Первоуральск в Свердловской области, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Сообщение о ДТП, произошедшем на 299 километре автодороги "Пермь - Екатеринбург", поступило в оперативные службы в понедельник около 20:05.

В аварии участвовали два автомобиля - "ВАЗ-2110" (двигался в сторону Екатеринбурга) и "ВАЗ-2112" (двигался в сторону Перми). Водитель "ВАЗ-2110" скончался на месте происшествия, добавили в прокуратуре. Пять человек, в том числе пассажиры "ВАЗ-2110", двое из которых дети 2006 и 2016 годов рождения, получили травмы различной степени тяжести.

По факту ДТП начата доследственная проверка.