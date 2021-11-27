Три человека пострадали в ДТП в Свердловской области

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Три человека, в том числе 10-летний ребенок, пострадали при столкновении грузовика и пассажирского автобуса на Березовском тракте в Свердловской области в пятницу вечером, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД ГУ МВД России.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля МАЗ, двигаясь на разрешающий сигнал светофора, не обеспечил безопасную дистанцию до движущегося впереди пассажирского автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту "Екатеринбург - Березовский", в результате чего произошло столкновение.

"Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что водительский стаж водителя МАЗ составляет 12 лет, за нарушения ПДД РФ в 2021 году он привлекался 19 раз, проведено освидетельствование на состояние опьянения, которое показало, что водитель трезв", - уточняется в пресс-релизе.

В результате происшествия пострадали три пассажира автобуса. Две женщины получили травмы различной степени тяжести, предварительный диагноз пострадавшего десятилетнего ребёнка - перелом левой ключицы. Все пассажиры доставлены в больницу.