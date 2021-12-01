На Урале человек погиб в ДТП с пассажирским автобусом

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Утром 1 декабря на 36-м километре федеральной трассы "Екатеринбург - Курган" столкнулись Mitsubishi и пассажирский автобус, погиб водитель легкового автомобиля, сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области.

По предварительным данным, водитель Mitsubishi, ехавший в сторону Кургана, выехал на встречную полосу.

В автобусе маршрута №999, следовавшего из Кургана в Екатеринбург, было 25 пассажиров. Они и водитель автобуса не пострадали, отметили в управлении. Водитель автобуса сказал автоинспекторам, что что встречная Mitsubishi резко выехала перед ним, избежать столкновения ему не удалось.

По предварительной информации, погиб 23-летний житель Екатеринбурга.