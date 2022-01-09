Ходовые испытания корвета "Резкий" начнутся в конце января

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Начало ходовых испытаний корвета "Резкий" запланировано на конец января, сообщили в воскресенье в пресс-службе Тихоокеанского флота.

"Корвет "Резкий" сейчас находится во Владивостоке на сдаточной базе Амурского судостроительного завода. На новостройке проходит этап швартовых испытаний, а в конце января запланирован первый самостоятельный выход корвета на государственные ходовые испытания", - говорится в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе, корвет в 2022 году должен войти в состав Тихоокеанского флота.

В пресс-службе добавили, что в этом году на флот также прибудет дизельная подлодка "Магадан".

Сейчас в состав ТОФ входят корветы проекта 20380 "Совершенный", "Громкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов".

Корвет проекта 20380 предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций.

На вооружении кораблей стоят противокорабельные ракеты "Уран", зенитный ракетный комплекс "Редут", артиллерийский комплекс А-190, комплекс по борьбе с подводными лодками "Пакет-НК". Корабли способны принимать на борт вертолёт Ка-27.

В проекте воплощены новейшие решения по уменьшению физических полей корабля, удалось значительно снизить радиолокационную заметность корветов за счёт применения инновационных материалов и архитектурной компоновки корпуса и надстройки.

"Магадан" - третья подводная лодка проекта 636.3 в серии, которую строят для Тихоокеанского флота.

Контракт на строительство этой серии подлодок подписан в сентябре 2016 года. Первый корабль, "Петропавловск-Камчатский", передан в ВМФ РФ 25 ноября 2019 года. Подводная лодка "Волхов", вторая в серии, вошла в состав флота 24 октября 2020 года. Летом 2021 года сообщалось, что эти две подлодки отрабатывали задачи на Балтике перед переходом к месту базирования на Тихоокеанский флот.

До 2024 года ВМФ России планирует получить в свой состав всю серию из шести дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3, строящихся на "Адмиралтейских верфях" целенаправленно для оснащения подводных сил Тихоокеанского флота.

Военные сообщали, что на четвертой подводной лодке тихоокеанской серии - "Уфе" - идет формирование легкого корпуса, трубомонтажные и электромонтажные работы. Пятая и шестая подводные лодки серии - "Можайск" и "Якутск" - заложены на "Адмиралтейских верфях" в августе 2021 года.

Подлодки проекта 636.3 оснащают крылатыми ракетами "Калибр" (разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Тактико-технические характеристики подводных лодок проекта 636.3: автономность плавания - 45 суток, предельная глубина погружения - 300 метров, дальность подводного плавания экономичной скоростью - 400 миль, дальность плавания в режиме РДП (работы двигателя под водой - "ИФ") с усиленным запасом топлива со скоростью семь узлов - 7 500 миль, количество торпедных аппаратов - шесть. Скорость подводного хода - 18 узлов. Экипаж - 52 человека.