Фрегат ТОФ "Маршал Шапошников" вышел в акваторию Приморья для проведения учений

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" вышел в море, чтобы провести учения по уничтожению условного противника с помощью ракетной стрельбы, сообщает пресс-служба ТОФ.

"В морском полигоне залива Петра Великого экипаж фрегата "Маршал Шапошников" проведёт комплекс тренировок по предназначению с отработкой подготовительных упражнений при проведении ракетной стрельбы", - говорится в сообщении.

В качестве условного противника будет использована морская цель - она будет изображать вражеский корабль. Уничтожать его экипаж фрегата будет, отрабатывая алгоритм ракетных стрельб высокоточным оружием.

После учений фрегат введут в состав сил постоянной готовности Тихоокеанского флота.