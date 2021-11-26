Экипажи вертолетов морской авиации ТОФ провели в Приморье тренировки по спасению людей

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Тренировку по спасению людей провели экипажи вертолетов Ка-27ПС морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) в заливе Петра Великого, сообщает пресс-служба ТОФ.

"Задача тренировки состояла в проверке систем авиационной техники после проведения сезонного обслуживания и повышении навыков экипажей вертолетов Ка-27ПС при выполнении поиска и спасения условно терпящих бедствие людей", - говорится в сообщении.

Экипаж во время тренировки работали в условиях низких температур несколько дней. Военные отработали поиск "пострадавшего" по аварийному сигналу радиотехнических средств, потренировали зависание вертолета над водой, а также подъем на борт условных пострадавших.

Кроме того, летчики Ка-27ПС совершенствовали свои навыки пилотирования над безориентирной местностью.