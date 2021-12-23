Корабли Тихоокеанского флота провели учения с артиллерийской стрельбой в Охотском море

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Экипажи больших десантных кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) "Адмирал Невельской" и "Ослябя" в акватории Охотского моря провели артиллерийские стрельбы и тренировки по противовоздушной и противодиверсионной обороне, сообщила пресс-служба ТОФ.

"В ходе учения экипажи отработали противоминные задачи с выполнением артиллерийской стрельбы из 57-мм артиллерийских установок АК-725 по макету морской плавающей мины", - говорится в сообщении.

При отражении условного "вражеского" авианалета тренировку по отражению воздушной атаки провели корабельные расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов "Стрела-2" без выполнения практических пусков ракет.

Учения проводились в рамках плана боевой подготовки.

Также на больших десантных кораблях проведены учения по обеспечению безопасности стоянки кораблей на незащищенном рейде с выполнением практического противодиверсионного гранатометания.