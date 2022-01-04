Три человека погибли в Москве при пожаре в многоэтажном доме

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Две женщины погибли во время пожара в многоэтажном доме в Москве на Кавказском бульваре, из огня также пытался выбраться мужчина, он прыгнул с пятого этажа и погиб, сообщает во вторник столичный главк Следственного комитета.

"Ночью 4 января 2022 года в квартире жилого дома, расположенного по Кавказскому бульвару в городе Москве, произошел пожар, в результате которого погибли две женщины, ещё один мужчина 1982 года рождения спасаясь от огня прыгнул с высоты 5 этажа, от полученных повреждений он скончался", - говорится в сообщении СК.

"По данному факту следственными органами ГСУ СК Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка", - отмечает ведомство.

В СК по Москве добавили, что в настоящее время следователи работают на месте происшествия, проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и причин возгорания.