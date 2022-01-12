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Третий самолет Минобороны РФ доставил в Москву из Казахстана 86 российских граждан

Третий самолет Минобороны РФ доставил в Москву из Казахстана 86 российских граждан
Фото: Russian Defense Ministry Press Service / Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Третий самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил в Москву из Алма-Аты 86 российских граждан, сообщили в среду в Минобороны РФ.

"Доставленные в Россию самолетом военно-транспортной авиации российские граждане прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники, в туристические поездки и находились в командировке. В результате обострения ситуации и прекращения работы международного аэропорта "Алматы" российские туристы оставались в гостиницах города. Находясь в отелях и у родственников, они обратились к руководству российским контингентом миротворческих сил с просьбой о помощи в доставке их на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самолетами Минобороны РФ из Казахстана в Россию уже доставлено 2009 российских и иностранных граждан.

Ранее командующий контингентом миротворцев ОДКБ в Казахстане, командующий Воздушно-десантными войсками РФ Андрей Сердюков сообщил, что российская военная авиация вывезет из Казахстана изъявивших желание вернуться граждан РФ.

"Организована отправка самолетами военно-транспортной авиации ВКС России российских граждан, находящихся в Алма-Ате в отпуске или у родственников, которые выразили желание выехать на территорию РФ", - сказал Сердюков в минувшее воскресенье.

Минобороны РФ

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