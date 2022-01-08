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"Роскосмос" доставил в Москву из Байконура 30 студентов и курсантов

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Самолет "Роскосмоса" доставил в российскую столицу из Байконура студентов и курсантов, проводивших в городе каникулы, сообщили в субботу в госкорпорации.

"Авиаотряд "Роскосмоса" доставил в Москву из города Байконур 30 студентов и курсантов военных вузов, проводивших дома на Байконуре новогодние каникулы", - говорится в сообщении.

Как сообщили в госкорпорации, в терминал "Внуково-космос" доставлены курсанты Военно-космической академии имени Можайского, Ярославского высшего военного училища ПВО, Военно-медицинской академии имени Кирова и Военной академии связи имени Буденного, Высшего военного авиационного училища (Краснодар), Военно-учебного научного центра, а также студенты Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, Оренбургского госуниверситета, университета "Синергия".

Накануне глава администрации города Константин Бусыгин сообщил об организации нескольких чартерных рейсов в Россию, на которых Байконур смогут покинуть все, кому это необходимо.

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Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации города, организация рейсов не связана с обострением ситуации в Казахстане, улетят на них те, кто планировал покинуть Байконур и до начала протестов, в частности, курсанты и студенты вузов, находящиеся там на каникулах.

В администрации города также сообщали об установлении в Байконуре повышенного ("синего") уровня террористической опасности. Он продлится до 19 января.

По словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в городе сохраняется спокойная обстановка.

Космодром и город Байконур (до 1995 года - город Ленинск) вместе образуют комплекс "Байконур", состоящий из 15 стартовых комплексов девяти типов для запусков ракет-носителей, 4 пусковых установок для испытаний межконтинентальных баллистических ракет, 11 монтажно-испытательных корпусов (МИК) и прочей инфраструктуры.

Комплекс "Байконур" взят в аренду Россией у Казахстана на период до 2050 года.

В Байконуре действует российская администрация. Казахстан имеет на Байконуре представительства своих министерств и ведомств и специального представителя президента.

Москва Байконур Роскосмос

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