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Трое осужденных в ангарской колонии объявили голодовку

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Трое осужденных в исправительной колонии №2 в Ангарске Иркутской области отказались от приема пищи, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе главного управления ФСИН по региону.

"29 декабря 2021 года трое осужденных, которые содержатся в едином помещении камерного типа, обратились к администрации колонии с письменными заявлениями об отказе от приема пищи. Свой отказ мотивировали несогласием с выполнением режимных требований", - сказал собеседник агентства.

По его словам, осужденные пьют воду и чай, состояние их здоровья контролируется медработниками и сотрудниками психологической службы.

Он добавил, что осужденных посетили представители прокуратуры и уполномоченный по правам человека в регионе.

Вместе с тем представитель ведомства отметил, что распространяемая в интернете информация о якобы применении насилия сотрудниками колонии к заключенным не соответствует действительности. "Сотрудники учреждения к осужденным физическую силу и специальные средства не применяли", - отметил он.

ИК-2 является колонией строгого режима для лиц, впервые осужденных за тяжкие преступления. В едином помещении камерного типа содержатся заключенные, которые являются злостными нарушителями режима отбывания наказания.

Ангарск Иркутская область ФСИН

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