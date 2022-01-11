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В Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях начались учения

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В Западном военном округе на общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях начались учения со стрельбами с участием около 3000 военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба округа.

В маневрах также задействовано около 300 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, а также штатное стрелковое вооружение.

В частности, военнослужащие Висленской и Ельнинской мотострелковых дивизий (Белгородская и Смоленская области) проведут тактико-специальные маневры, отрабатывая "боевое слаживание различных формирований" и осваивая "новые методы и тактику выполнения огневых задач в сложной обстановке современного общевойскового боя".

Главным акцентм тактических учений будет выполнение "упражнений контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения бронетехники, организации маршей при активном воздействии диверсионно-разведывательных групп "противника" и оборудовании опорных пунктов", сообщили в пресс-службе.

"Каждое подразделение завершит маневры проведением учебного боя с этапом боевой стрельбы, в ходе которого экипажи бронемашин БМП-2 и танков Т-72Б3 покажут навыки совместных действий и поразят мишени, имитирующие техники и живую силу условного противника на дальностях до 1,2 тысячи м", - говорится в сообщении.

ЗВО Воронежская область Белгородская область Смоленская область

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