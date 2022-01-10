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В Пентагоне не увидели признаков сокращения группировки сил РФ близ Украины

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Американские военные не заметили существенных изменений численности российской группировки близ Украины, заявил в понедельник представитель Пентагона Джон Кирби.

"Мы не видели существенных изменений в том, что касается войск близ границы с Украиной", - сказал он на брифинге в Вашингтоне.

"Не видно сокращения группировки. Там все еще остается существенная группировка - к востоку, северу и даже к югу от Украины", - добавил Кирби.

Данное заявление прозвучало на фоне прошедших в понедельник переговоров в Женеве представителей РФ и США по вопросам безопасности в Европе. Первый замгоссекретаря США Уенди Шерман после переговоров с замглавы МИД России Сергеем Рябковым заявила, что Москва не дала прямого ответа на вопрос, готова ли она к деэскалации ситуации на границе с Украиной. Рябков в свою очередь заверил, что у России нет намерений нападать на Украину. Шерман добавила, что Россия может доказать отсутствие таких планов, вернув своих военных обратно в места постоянной дислокации.

США Россия Украина

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