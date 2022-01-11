Мурашко сообщил о 16 тыс. пациентов с COVID в РФ в тяжелом состоянии

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Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В России в настоящее время 114 тысяч граждан госпитализированы с коронавирусом, 16 тысяч из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Сегодня у нас на госпитализации находятся 114 тыс. пациентов (с коронавирусом - ИФ), 16 тыс. пациентов находятся в тяжелом состоянии и почти 3,8 тыс. пациентов - на искусственной вентиляции легких (ИВЛ)", - сказал Мурашко во вторник на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Глава Минздрава также сообщил, что 30% коек для пациентов с COVID-19 в настоящее время находится в резерве.

По данным оперативного штаба на вторник, 11 января, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 17 525 случаев. Это на 1695 случаев больше, чем было выявлено 10 января.