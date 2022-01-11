Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:26Заразились
на 11.01В России 10 684 204+17 525В мире 310 436 812+3 281 475

Мурашко сообщил о 16 тыс. пациентов с COVID в РФ в тяжелом состоянии

Мурашко сообщил о 16 тыс. пациентов с COVID в РФ в тяжелом состоянии
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В России в настоящее время 114 тысяч граждан госпитализированы с коронавирусом, 16 тысяч из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Сегодня у нас на госпитализации находятся 114 тыс. пациентов (с коронавирусом - ИФ), 16 тыс. пациентов находятся в тяжелом состоянии и почти 3,8 тыс. пациентов - на искусственной вентиляции легких (ИВЛ)", - сказал Мурашко во вторник на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Глава Минздрава также сообщил, что 30% коек для пациентов с COVID-19 в настоящее время находится в резерве.

По данным оперативного штаба на вторник, 11 января, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 17 525 случаев. Это на 1695 случаев больше, чем было выявлено 10 января.

Хроника коронавируса. Январь.

11
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия9 января. В Чехии прошла акция протеста против вакцинации от COVID-19.9 января. Жители Токио искупались в бассейне с ледяной водой, чтобы помолиться за здоровый новый год.9 января. Максимальное за все время пандемии число заразившихся коронавирусом зафиксировано в Мексике. За минувшие сутки в стране выявили 30 371 новый случай COVID-19. К настоящему времени 72,85 млн жителей страны прошли полный курс вакцинации.8 января. Куба пожертвовала крупную партию вакцины собственного производства Сирии. Трехдозовая вакцина Abdala по итогам испытаний показала эффективность от COVID-19 на 92%.7 января. Жители Бангкока получают бустерную дозу вакцины против COVID-19 для борьбы с распространением варианта коронавируса "омикрон".5 января. В Турции более 10% случаев заболевания COVID-19 вызван "омикроном", который впервые был обнаружен в стране 11 декабря.4 января. Длинные очереди выстроились в пункты тестирования на COVID-19 в Тель-Авиве.2 января. Испания полностью вакцинировала 80% населения.1 января. Более 4 тысяч пассажиров круизного лайнера Aida Nova провели новогоднюю ночь на незапланированной стоянке в Лиссабоне из-за вспышки коронавируса.Индия занимает второе место по числу заразившихся, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 35 875 790, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране составляет 484 213.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия
Хроника 09 января 2020 года – 11 января 2022 годаПандемия коронавируса
Михаил Мурашко Минздрав Коронавирус

Новости по теме

Новости

Трафик онлайн-кинотеатров могут исключить из требований "пакета Яровой"

Трафик онлайн-кинотеатров могут исключить из требований "пакета Яровой"
Пандемия коронавируса

В России зафиксировано резкое падение темпов вакцинации в зимние праздники

Пандемия коронавируса

Попова заявила об ухудшении ситуации с заболеваемостью COVID-19 в РФ

В России число заразившихся "омикроном" достигло 305

Пандемия коронавируса

Собянин ждет значительного роста COVID-заболеваемости в течение 7-10 дней

Прокуратура обжаловала "чрезмерно мягкий" приговор мэру Томска Кляйну

Прокуратура обжаловала "чрезмерно мягкий" приговор мэру Томска Кляйну

Россия экстрадировала белорусского оппозиционера вопреки запрету ЕСПЧ

Правозащитница сообщила о двух суицидах в московском СИЗО "Медведь"

Защита подала жалобу на приговор осужденному на 15 лет историку Дмитриеву

Защита подала жалобу на приговор осужденному на 15 лет историку Дмитриеву

Кремль подтвердил решение Путина об индексации пенсий по реальной инфляции

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });