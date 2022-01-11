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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:14Заразились
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В России за сутки выявили 17 525 случаев заражения COVID-19

В России за сутки выявили 17 525 случаев заражения COVID-19
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 17 525 случаев, следует из данных оперативного штаба. Это на 1695 случаев больше, чем было выявлено 10 января.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 -17 525 в 84 регионах (15 830 накануне - ИФ), в том числе выявлено активно 2 280 (13,0%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Эпидемиологи предупреждали, что после новогодних праздников РФ может начаться рост заболеваемости после периода снижения, хотя значительное увеличение пока заметно только в столице.

В Москве за сутки выявили 4 635 новых случаев, что почти на 67% больше, чем в понедельник, когда сообщалось о 2 778 заболевших.

Незначительное увеличение есть в Санкт-Петербурге - 1 512 случаев (против 1 419 на 10 января).

В других регионах ситуация пока характеризуется относительно стабильными показателями, в Московской области выявили 855 новых заболевших COVID-19, тогда как 10 января сообщалось о 1 197 случаях.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 783 пациента, больше всего скончавшихся в Москве - 68, в Петербурге - 66, в Подмосковье - 38.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 10 млн 684 тыс. 204 случая коронавирусной инфекции, из них317 687 умерших и 9 млн 732 тыс. 018 выписанных, в том числе 25 216 выписаны за последние сутки, из них 2 692 выздоровевших приходится на Москву.

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